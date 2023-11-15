Маршруты в Химках стали лидерами Подмосковья по поездкам со «Стрелкой»

Жители и гости Химок активнее других пользуются картами «Стрелка» на местных маршрутах. По статистике подразделение компании «Мострансавто» № 8 Химок стало самым популярным в Московской области по оплате проезда таким способом. С начала 2023 года на маршрутах люди совершили 8 млн транзакций.

При этом самым популярным рейсом стал № 344. Это и понятно — автобус ездит от железнодорожной станции «Левобережная» до станции метро «Ховрино».

Все больше жителей Химок в частности и Подмосковья в целом отдают предпочтение именно «Стрелке» не случайно. Для ее пользователей работает система лояльности, благодаря которой пассажир может сэкономить до 35% стоимости поездок.

При этом поездки на химкинских автобусах становятся не только дешевле, но и комфортнее. К примеру, на маршрутах № 27 «станция Химки — Новогорск», № 28 «Химки — Больница № 119», № 50 «Подрезково — Новогорск», № 343 «Новогорск — метро Речной вокзал» и № 434 «Детская поликлиника — Новогорск» появилось восемь новых автобусов. В машинах есть все, что необходимое: от климат-контроля до механической аппарели и площадок для инвалидных колясок с кнопкой для связи с водителем.