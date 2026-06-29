Марсоход поплывет по песку как ящерица: немцы скопировали походку сцинка, и вот что вышло

Немецкие инженеры подсмотрели у пустынной ящерицы секрет идеального бега по зыбучему песку и перенесли его на марсоход. В рамках программы Немецкого космического агентства VaMEx, нацеленной на исследование марсианской долины Валлес Маринерис, создается целая роботизированная армада из колесных, шагающих и летающих машин. Грунт в этом регионе крайне вязкий и песчаный, поэтому стандартные круглые колеса, даже узкие и высокие, которые ранее испытывали специалисты Вюрцбургского и Бременского университетов, беспомощно зарывались в поверхность.

Решение пришло из биологии. Объектом подражания стал обыкновенный сцинк — рептилия, которая по песку буквально плывет, совершая волнообразные, виляющие движения всем телом. Исследователи воспроизвели эту пластику с помощью хитроумного шасси. Колеса на разных бортах марсохода работают в противофазе, по очереди загребая песок, из-за чего машина движется характерной виляющей походкой. На испытаниях прототип с такой кинематикой показал себя значительно увереннее предшественников на традиционных круглых колесах.

Сами колеса выполнены из металла и лишены пневматики, что делает их одновременно легче, устойчивее к жесткой радиации и экстремальным перепадам температур на Марсе. Ведущий исследователь Марко Шмидт уточнил, что движитель еще предстоит доработать: пока немецкий аппарат отлично скользит по песку, но инженерам нужно добиться столь же уверенного хода и по другим типам поверхности.