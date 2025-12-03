Mash: 25-летняя блогер сожгла под наркотиками съемную квартиру в Мытищах

Известная девушка-блогер устроила пожар в арендованной квартире в подмосковных Мытищах. Владелец жилья оценил нанесенный ущерб в 3 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, 25-летняя женщина находилась под влиянием наркотических средств.

В результате пожара комнаты частично выгорели, что привело к утрате находившейся там техники и документов. Две кошки, принадлежавшие тиктокерше, также пострадали. Соседи утверждают, что в тот вечер девушку видели сильно навеселе.

«Пожар случился из-за непотушенной сигареты. Горящий окурок упал на кресло-мешок. Вместо вызова спасателей девушка снимала происходящее на видео, истерила и разносила горящие вещи по квартире», — приводится в публикации.

Блогер заявила о своем намерении возместить убытки, однако подчеркнула, что в настоящий момент не располагает достаточными средствами. В связи с этим она обратилась к своим подписчикам, попросив оказать ей денежную помощь

Ранее сообщалось, что.в Новой Москве горят ангары со стройматериалами, эвакуированы 350 человек.