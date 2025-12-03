Ангары со стройматериалами загорелись в Москве, 350 человек эвакуированы

На территории Новой Москвы произошло крупное возгорание на строительном рынке. В связи с угрозой распространения огня 350 человек были эвакуированы из общежития, информирует агентство ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы.

Отмечается, что на улице Адмирала Корнилова примерно час назад вспыхнул пожар на строительном рынке. Огонь быстро распространился, охватив значительную территорию.

«Ангары со стройматериалами горят в Новой Москве. Из общежития эвакуированы 350 человек из-за угрозы распространения пожара», — сообщили в оперативных службах.

На месте происшествия задействованы специалисты МЧС и медики. Причины пожара в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что две женщины сгорели при пожаре в жилом доме в Нижегородской области.