Mash: десятки клиентов «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром

Покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выразили недовольство по поводу отравлений, связанных с зефиром на основе мальтита. После этого подобные жалобы поступили и от клиентов «Вкусвилла», сообщил Mash.

Среди пострадавших оказалось несколько десятков человек. Все они употребили зефир «Жизель» и столкнулись с симптомами, такими как вздутие, боли в животе и диарея.

В составе продукта содержится мальтитный сироп и сам мальтит. Производство сладостей расположено в Подмосковье, в Дмитрове, на том же заводе, где изготавливается «Классический» зефир для «Вкусвилла», от которого пострадали сотни россиян.

Роспотребнадзор провел проверку на заводе «Сокол» в Дмитрове из-за случаев отравления. Сотрудники забрали образцы зефира, продававшегося в «Перекрестке», «Пятерочке» и «Вкусвилле». По имеющимся данным, все сети временно приостановили продажу продукции «Сокола» в связи с массовыми отравлениями.

На производстве обвиняют покупателей в чрезмерном употреблении сладостей, отметив, что по норме разрешается не более одного зефира в день. В «Соколе» уверяют, что работают с жалобами и предоставляют необходимые документы.

Ранее они добавили, что их продукт в первую очередь рассчитан на диабетиков, но люди, желающие похудеть, зачастую игнорируют эти рекомендации, что и приводит к неприятным последствиям.