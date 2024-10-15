Отравившихся зефиром обвинили в переедании

Завод «Сокол» отреагировал на информацию о массовом отравлении зефиром. На предприятии заявили, что отравившиеся просто переели сладкого, сообщает канал Mash .

На подмосковном заводе пояснили, что продукт предназначен в основном для диабетиков и употреблять его следует с осторожностью. Однако покупатели не обращают на это внимание и переедают зефира. Результатом этого является недомогание.

После сообщений об отравлении зефиром на предприятии прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты изъяли образцы сладостей, которые, по мнению потребителей, вызывают диарею и боли в животе.

На данный момент, говорится в сообщении канала, все торговые сети отказались от продукции завода.