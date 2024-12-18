Mash: Девушка подожгла автомобиль приставов у Нагатинского суда Москвы по наводке украинцев

Как передает Mash, сразу несколько инцидентов с нападением на служебные автомобили правоохранителей произошли в Москве в среду, 18 декабря. Сначала на территории Нагатинского районного суда столицы девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в автомобиль сотрудников ФССП.

Она была сразу же задержана. Примечательно, что даже в момент задержания подозреваемая не переставала говорить по телефону с мошенниками для отчета. Согласно предварительной информации, ее завербовали для проведения поджога телефонные мошенники с Украины.

«Горящее авто ФССП у суда потушили около получаса назад своими силами. Со слов очевидцев, после преступления девушка попыталась сбежать, однако сотрудники ее задержали. Все это время она не отрывалась от телефона», — приводится в публикации.

Отмечается, что в 17:00 в районе Бутово молодой человек бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль «Москвич-3». Его также оперативно задержали, огонь был быстро потушен. Как и в первом случае, мужчина параллельно общался с мошенниками.

Как рассказали в полиции, и мужчину, и женщину мошенники сумели убедить, что происходящее — якобы самая настоящая операция по поимке преступников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге здания военного комиссариата на улице Чайковского арестовали 30-летнего местного жителя.