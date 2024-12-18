Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата

В Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге здания военного комиссариата на улице Чайковского арестовали 30-летнего местного жителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы объединенных судов города.

Петроградский районный суд принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу, основываясь на характеристиках инцидента, который уже квалифицирован как террористический акт.

Поджог произошел 17 декабря. Житель Петербурга Даниил Павлов, по версии следствия, метнул не менее двух бутылок с зажигательной смесью в дверь военкомата. В результате этого произошло возгорание.

РИА Новости сообщили, что во время допроса подозреваемый заявил, что действовал по указанию украинских кураторов, которые обманом похитили у него 800 тыс. рублей. Преступники пообещали ему вернуть утраченные средства и сверху добавить еще 2 млн. рублей.

Павлов был задержан на месте преступления. В настоящее время проводится расследование инцидента, а также выясняются обстоятельства взаимодействия подозреваемого с его куратором из-за границы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону студент с подругой подожгли электровоз за 150 тыс. руб. от украинских кураторов.