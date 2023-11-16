Mash: из-за сообщения о минировании в аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов

Как передает Mash, после поступившей информации о том, что московский аэропорт Внуково якобы заминирован, службой безопасности аэрогавани были скорректированы вылеты нескольких рейсов.

В частности, вылетавшие борта до Перми и Самарканда были задержаны, а пассажиры отправлены на повторный досмотр багажа.

«По нашей информации, всех пассажиров отправили на повторный досмотр, так же как и багаж», - приводится в публикации.

Задержка вылетов в общей сложности составила более двух часов. Подтверждения указанной информации от официальных источников пока не поступало.