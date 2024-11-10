Mash: летописица жизни «новых русских» Оксана Робски задолжала налоговой 900 тыс рублей

Московская налоговая служба ведет поиски российской писательницы про жизнь «новых русских» Оксаны Робски (настоящее имя Ксения Полянская). Как передает Mash, женщина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) кругленькую сумму в размере 900 тыс. рублей.

В связи с чем у Робски вырос такой внушительный долг перед налоговиками, не уточняется.

«Оксану Робски разыскивают московские налоговики. Она задолжала ФНС 900 тысяч рублей», — передает telegram-канал.

56-летняя Ксения Полянская получила всероссийскую известность еще в начале 2000-х, написав роман о жизни российской бизнес-элиты «Casual». Сейчас писательница живет на две страны — Россию и США. В последней проживают ее дети.

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