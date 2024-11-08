Директор угольной компании в Кузбассе задолжал 65 млн руб. 382 сотрудникам

В Кузбассе задержали генерального директора крупного угольного предприятия, который на протяжении восьми месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам компании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

Общая сумма задолженности составила 65 млн руб. В штат коллектива входит 382 человека. Следователи принимают необходимые меры для того, чтобы сотрудники предприятия получили заработную плату за восемь месяцев работы. Суд в ближайшее время определит меру пресечения задержанному. Следствие настаивает на заключении под стражей.

В настоящее время сотрудники проверили информацию, что зарплата не выплачивалась, установили точный период задержек и количество пострадавших рабочих. Уголовное дело возбуждено в рамках статьи «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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