Mash: машину выпившего шампанского футболиста «Краснодара» Кривцова остановили инспекторы ДПС

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили транспортное средство, в котором находился Никита Кривцов, полузащитник футбольного клуба «Краснодар», когда он покидал стадион в Краснодаре. Это случилось после того, как команда отпраздновала победу в раздевалке. Информация об этом появилась в местных средствах массовой информации.

По предварительным данным, автомобиль Никиты Кривцова был остановлен сотрудниками ГИБДД сразу после того, как он выехал со стадиона.

«По предварительной информации, игрок выпил шампанского в раздевалке и сел за руль. Он вышел из машины и начал кому-то звонить, вероятно, чтобы решить ситуацию», — передает Телеграм-канал Mash.

Стало известно, что в воскресенье, 24 мая, футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Это произошло после того, как команда заняла первое место в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2024/2025.

В последнем туре «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:0. Эта победа позволила команде набрать 67 очков и опередить «Зенит» всего на одно очко.