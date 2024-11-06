Mash: «мисс Россию-2015» Никитчук задержали во Внуково с ювелиркой на 12 млн руб.

Обладательница титула «Мисс Россия-2015» Софья Никитчук оказалась под следствием в связи с уклонением от уплаты таможенных пошлин и за контрабанду. Модели грозит уголовное дело и тюремный срок до пяти лет, сообщил телеграм-канал Mash.

Никитчук задержали в аэропорту Внуково с дорогими ювелирными изделиями, стоимость которых оценивается приблизительно в 12 млн руб. Как выяснилось, девушка прилетела из Ниццы транзитом через Стамбул и пошла по «зеленому коридору».

Во время проверки сотрудники таможни обнаружили у Никитчук элитные часы Patek Philippe, колье Cartier и два кольца, которые, согласно законодательству, подлежат обязательному декларированию. Модель утверждает, что данные украшения принадлежат ей, а потому она не собиралась ничего оформлять.

Ранее пассажир в аэропорту Стамбула пытался контрабандой провезти с два десятка крокодилов.