Пассажир в аэропорту Стамбула пытался контрабандой провезти с два десятка крокодилов

В аэропорту «Сабиха Гёкчен» в турецком Стамбуле силы правопорядка задержали пассажира, который собирался нелегально ввезти в страну крокодилов и варанов, информирует ТАСС со ссылкой на местный Минсельхоз.

Как рассказали в пресс-службе министерства, досмотровым службам показался странным багаж прибывшего из Египта пассажира. В ходе досмотра были обнаружены 10 нильских варанов и аж 17 детенышей нильских крокодилов.

В настоящее время мужчина задержан. Животные конфискованы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношение жителя подмосковного Клина, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге.