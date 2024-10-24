Mash: напавшие на полицейского в Краснодаре хотели забрать закладку с наркотиками

В Краснодаре мужчина напал на полицейского с кирпичом в попытке забрать наркотики. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Подозреваемым в нападении на сотрудника правоохранительных органов является 34-летний Марат Абдюшев. Известно, что он работал в сфере забоя животных.

Ночью полицейские остановили группу подозрительных мужчин и потребовали предоставить документы. В ответ Абдюшев и его спутник признались, что искали закладку. Они постарались скрыться от правоохранителей, которые, в свою очередь, пытались их догнать. В итоге один сотрудник пострадал из-за удара кирпичом.

Одного нападавшего задержали, другой бросился в бега. В связи с этим в городе были усилены меры безопасности, а движение на двух мостах перекрыто.

Ранее правоохранители предположили, что напавший на полицейского в Краснодарском крае может скрываться в Башкирии.