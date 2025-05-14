Mash: песни Паши Техника могут убрать со всех стриминговых сервисов

Со всех стриминговых сервисов уже в скором времени могут пропасть песни Паши Техника. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, РКН уже направил три трека в реестр запрещенной информации из-за текстов, среди которых «Девчонки дают» и другие «шедевры». В одном из треков Техник и вовсе преспокойно рассказывал об употреблении наркотиков.

Проверка воронежского РКН по обращению председателя совета отцов России началась еще до смерти Техника — тогда Андрей Згонников просил проверить творчество рэпера и запретить его выступления в России. Сейчас работа по этому вопросу началась.

Напомним, что ранее стало известно, что «Бурановские бабушки» вновь появились на Евровидении — о них вспомнили как о запоминающемся проекте.