Mash показал последствия мощного взрыва с пострадавшими в жилом доме в Белореченске

В ночь на 5 марта в жилом пятиэтажном доме в Белореченске, расположенном в Краснодарском крае, произошел взрыв. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash-Kuban, публикуя видеоматериалы с места происшествия.

По информации, полученной из источников, в результате взрыва были повреждены межэтажные перекрытия, а также пострадали восемь квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах. По предварительным данным, жертв нет, но есть пятеро пострадавших.

В результате взрыва осколки разлетелись по двору на расстояние не менее 20 м. Некоторые из них попали в автомобили, припаркованные возле дома.

По предварительным данным, причиной взрыва в пятиэтажном доме в Белореченске стала утечка газа. В результате инцидента два человека были госпитализированы. У одного из них диагностировали перелом тазобедренной кости, у другого — ожоги различной степени тяжести.

Из здания были эвакуированы 54 человека, среди которых 12 детей. Об этом стало известно от представителей МЧС. На месте происшествия работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим людям.