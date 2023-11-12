Mash: режиссеру Александру Митте стало резко плохо, на дом экстренно вызваны медики

Как приводится в публикации, легендарного советского и российского режиссера лихорадит уже второй день. После сегодняшнего ухудшения здоровья Александру Митте вызвали на дом бригаду скорой.

Приехавшие на место медики диагностировали в режиссера пневмонию. Митта от госпитализации отказался и сказал, что намерен лечиться амбулаторно.

«Александр Наумович болеет уже второй день. Из симптомов: высокая температура и затруднённое дыхание. По приезде медики оказали первую помощь, поставили диагноз и настоятельно рекомендовали ему поехать в больницу. Но режиссёр отказался», - приводится в публикации.

К слову, в последнее время здоровье стало серьезно подводить режиссера. Недавно медики обнаружили у Митты кисты и признаки прогрессирующего атеросклероза. Ранее он переболел ковидом, а минувшим летом лежал в клинике из-за внезапной слабости.