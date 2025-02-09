Mash: тысячи людей сидят без света в нескольких ЖК в поселении Московский

В нескольких жилых комплексах в поселении Московский тысячи людей остались без электричества. Об этом передает Mash со ссылкой на многочисленные жалобы местных жителей.

По предварительной информации, причиной массового блэкаута стала поломка на трансформаторной подстанции.

«Некоторые жильцы застряли в лифтах и не могли выбраться около часа. Им душно, они просят о помощи», — приводится в публикации.

В местных чатах соседи сообщают о случаях, когда люди оказываются в лифтах и не могут выбраться. Пока нет информации от официальных источников о причинах таких ситуаций.