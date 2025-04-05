Mash: ураган оставил без света часть Новосибирска и половину области

В результате урагана в некоторых районах Новосибирска и шести районах Новосибирской области было нарушено электроснабжение. Об этом стало известно из сообщений местных Telegram-каналов, которые опубликовали фотографии последствий стихии.

Наибольший ущерб был нанесён в Черепановском, Кочковском, Карасукском и Чулымском районах Новосибирской области.

«На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях», — передает Телеграм-канал Mash Siberia.

Кроме того, в результате сильного ветра были повреждены объекты электросетей в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В некоторых регионах, включая Кузбасс, Алтай и Хакасию, компания «Россети Сибирь» перешла на особый режим работы.

В субботу в Хакасии и Красноярском крае, которые находятся рядом с Новосибирском, ожидается сильный ветер. Его скорость может достигать 33 метров в секунду. В этих регионах из-за ветра с домов срывает крыши, а рекламные щиты падают.

В условиях неблагоприятной погоды аэропорт Красноярска продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили в воздушной гавани.