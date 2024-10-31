Mash: в Краснодарском крае мужчина три года держал в сарае тигрицу и издевался над ней

В течение трех лет мужчина содержал тигрицу в своем сарае в станице Староминской, расположенной в Краснодарском крае. На животном были обнаружены признаки жестокого обращения, как сообщил Mash.

Тигрицу по имени Лаура он приобрел без необходимых документов и воспитывал как домашнего питомца в пристройке к дому. Соседи начали испытывать страх и вызвали правоохранительные органы.

Когда полицейские прибыли на место, владелец попытался скрыть тигрицу в своем автомобиле, но был задержан. В итоге его арестовали на четыре дня.

Если факты о жестоком обращении с тигрицей подтвердятся, мужчине грозит уголовная ответственность. Лауру решили изъять и передать в специализированное учреждение, чтобы гарантировать безопасность как людей, так и самой тигрицы — ее владелец неоднократно наносил ей физический вред.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на жителя Клина, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге.

Инцидент произошел в воскресенье в деревне Пустые Меленки. Местный житель привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил его по дороге. Очевидцы пытались остановить мужчину, однако он не реагировал на замечания.