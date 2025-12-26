Mash: в Москве на фоне непрекращающейся метели задержаны 156 рейсов

В ночь на пятницу, 26 декабря, более ста рейсов застряли в московских аэропортах из-за сильной метели, сообщает Telegram-канал Mash. В результате неблагоприятных погодных условий задержано 156 авиаперелетов, включая 75 рейсов в аэропорту Шереметьево.

В аэропорту Домодедово задержано 37 рейсов, во Внуково — 35, а в Жуковском — девять. Помимо этого, в Домодедово было отменено пять рейсов. В московских аэропортах наблюдается значительное скопление пассажиров, ожидающих вылета.

По данным Гидрометцентра России, снегопад в столице должен ослабнуть к 03:00 по московскому времени. Из-за сложных погодных условий в Москве и области с 26 декабря до 21:00 введен желтый уровень погодной опасности.

Татьяна Позднякова, главный специалист портала «Метеоновости», ранее сообщила жителям Москвы, что в пятницу, 26 декабря, ожидается выпадение до 25% месячной нормы осадков за сутки.

Ранее сообщалось, что цена такси в Москве из-за разбушевавшейся метели выросла в 2,5 раза и нет машин.