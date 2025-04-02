Mash: в Москве орудует самокатная лжеполиция, обирающая доверчивых подростков

В Москве активизировалась группа мошенников, выдающих себя за сотрудников полиции. Они запугивают молодых людей на самокатах, обещая им штрафы за нарушение правил дорожного движения и угрожая позвонить их родителям. Один из таких случаев произошел накануне с учеником школы, который лишился пяти тысяч рублей. Об этом передает Mash.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале, рассказывается история о двух подростках, которые решили прокатиться на самокате. Они отправились из торгового центра «Павелецкая плаза» в центр города, чтобы испытать свои навыки вождения и насладиться видами вечерней Москвы.

Однако через полчаса их поездку прервал незнакомец, который также передвигался на самокате.

«Представился сотрудником полиции, показал липовую корочку и пригрозил штрафом 100 тыс. — за то, что они якобы проигнорировали требования инспекторов остановиться. Чтобы не вызывать наряд, предложил на месте порешать вопросик за 10 тыс.», — приводится в публикации.

Однако у молодого человека не было и этих средств. В результате он потратил последние пять тысяч рублей, и мошенник скрылся.

Молодой человек осознал произошедшее позже и вместо свидания отправился писать заявление в полицию. Сейчас ведется поиск злоумышленников.