Mash: в небе над Керчью звучат взрывы, работает ПВО

Стали известны предварительные причины очередного перекрытия движения по Крымскому мосту в обе стороны.

Как передает Mash, в Керчи слышны звуки сильных взрывов. По информации местных жителей, в небе над крымским городом работают боевые расчеты российских систем ПВО.

«Крымский мост временно закрыт. Подписчики сообщают о серии взрывов в небе над Керчью. Предварительно, работает ПВО», - приводится в публикации.

Вероятна очередная атака вражеских ракет или дронов. Более подробной информации пока не поступало.