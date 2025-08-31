Mash: в подмосковной Коломне в субботу вечером насмерть разбился парашютист

В подмосковной Коломне насмерть разбился парашютист после прыжка, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По данным собеседника журналистов, инцидент произошел в субботу вечером.

В подмосковной Коломне насмерть разбился парашютист после прыжка, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По данным собеседника журналистов, инцидент произошел в субботу вечером.

Кандидат в мастера спорта по парашютному спорту Дмитрий З. неудачно приземлился. Врачи не успели его спасти, он скончался до прибытия скорой. Погибшему было 46 лет.

Клуб "Аэроград", в котором произошла трагедия, объявил, что в воскресенье прыжки с парашютом осуществляться не будут. Отмечается, что работа будет возобновлена в понедельник.

В полиции соорбщили корреспонденту "Подмосковье Сегодня", что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.