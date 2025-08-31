Mash: в подмосковной Коломне в субботу вечером насмерть разбился парашютист
Полиция выясняет подробности инцидента в Коломне с разбившимся парашютистом
Фото: [Международный военно-технический форум «Армия-2015». Динамический показ/Медиасток.рф]
В подмосковной Коломне насмерть разбился парашютист после прыжка, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По данным собеседника журналистов, инцидент произошел в субботу вечером.
Кандидат в мастера спорта по парашютному спорту Дмитрий З. неудачно приземлился. Врачи не успели его спасти, он скончался до прибытия скорой. Погибшему было 46 лет.
Клуб "Аэроград", в котором произошла трагедия, объявил, что в воскресенье прыжки с парашютом осуществляться не будут. Отмечается, что работа будет возобновлена в понедельник.
В полиции соорбщили корреспонденту "Подмосковье Сегодня", что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.