Mash: военный самолет ВВС США вторгся на территорию России в Баренцевом море

«Примерно в 11:16 неустановленный самолет Военно-морского флота США пролетал на высоте 900 — 3,2к метров на скорости 340 км/час. Однако уже через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала "Режим"», — приводится в публикации.