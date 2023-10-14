Mash: военный самолет ВВС США вторгся на территорию России в Баренцевом море

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Фото: [Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon]

Как передает Mash, инцидент произошел еще в минувший четверг, 12 октября, но известно об этом стало только сейчас.

Отмечается, военный борт американских ВВС нарушил российскую госграницу в Баренцевом море возле Мурманска. Российские боевые расчеты ПВО России оперативно обнаружили цель. Поняв это, самолет поспешил как можно скорее ретироваться.

«Примерно в 11:16 неустановленный самолет Военно-морского флота США пролетал на высоте 900 — 3,2к метров на скорости 340 км/час. Однако уже через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала "Режим"», — приводится в публикации.

Какой-либо официальной информации по данному инциденту от российского Минобороны пока не поступало.

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