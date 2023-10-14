Mash: военный самолет ВВС США вторгся на территорию России в Баренцевом море
Фото: [Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon]
Как передает Mash, инцидент произошел еще в минувший четверг, 12 октября, но известно об этом стало только сейчас.
Отмечается, военный борт американских ВВС нарушил российскую госграницу в Баренцевом море возле Мурманска. Российские боевые расчеты ПВО России оперативно обнаружили цель. Поняв это, самолет поспешил как можно скорее ретироваться.
«Примерно в 11:16 неустановленный самолет Военно-морского флота США пролетал на высоте 900 — 3,2к метров на скорости 340 км/час. Однако уже через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала "Режим"», — приводится в публикации.
Какой-либо официальной информации по данному инциденту от российского Минобороны пока не поступало.