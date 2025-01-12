Mash: замминобразования Кубани Урайкин обматерил волонтеров, отмывающих от мазута птиц

В Краснодарском крае произошло неоднозначное событие: местный чиновник позволил себе нецензурную брань в адрес волонтеров, работающих в реабилитационном центре по спасению птиц, испачканных мазутом. Этот инцидент был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале Mash.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин выразил свое недовольство. Причиной его возмущения стало видео, которое стало популярным в интернете и содержало жалобы на закрытие центра.

По словам Урайкина, это видео опозорило его на всю страну и чуть не довело до сердечного приступа. Чиновнику «пришлось ехать со скоростью 180 километров в час», чтобы проверить, все ли в порядке.

«Такие действия могут довести до инфаркта, в порядке ли у вас все с головой?» — кричит мужчина на видео.

Оказалось, что учреждение не закрывалось и не меняло адрес. Урайкин обвинил добровольцев в распространении ложных сведений и распространении паники в государстве, в порыве эмоций он использовал нецензурную лексику.

Однако те, кто находился с ним в одном помещении, заявляют, что не имеют отношения к видеоролику, который стал популярным в интернете, и не собирались прекращать свою работу.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин во время правительственного совещания потребовал приложить максимум усилий, чтобы прекратить утечку мазута из танкеров, которые потерпели аварию в черноморском бассейне.