Машина как закусочная: житель Подмосковья через суд доказал, что можно пить, сидя за рулем

Невероятный судебный прецедент создал житель Чехова. Пытаясь доказать свою правоту, дошел до Верховного суда. Высшая инстанция оказалась благосклонна к нему и постановила: россиянам можно находиться пьяными за рулем. Но только если транспортное средство припарковано, а двигатель выключен. В ГУ МВД России по Московской области уточнили, что это судебное разбирательство может стать основанием для внесения изменений в служебные инструкции инспекторов ГИБДД.

Сама пикантная ситуация произошла в начале лета. Мировой суд признал 36-летнего водителя виновным по административной статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину оштрафовали на 30 тыс. и на два года лишили прав. Но он с этим решением не согласился. По словам гражданина, его Lada Vesta была припаркована на обочине с выключенным двигателем. Сам он сидел в салоне и спокойно пил виски, намереваясь через полчаса выйти из авто и отправиться домой мирно спать. И вдруг откуда ни возьмись инспектор ГИБДД, который тут же составил протокол.

«Мировой судья рассмотрел это дело формально, – уточнила адвокат из Красногорска Ирина Парфентьева. – А представители Верховного суда оказались въедливее. Они не нашли состава правонарушения в действиях владельца авто и состоявшиеся судебные акты отменили».

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подчеркнули, что постановление Верховного суда заставит инспекторов отныне быть внимательнее. Главное, чтобы водители не пытались обмануть: если вдруг пьющий водитель будет обнаружен в авто на обочине оживленной дороги, к нему вопросы будут.