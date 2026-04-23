В беседе с журналистами РИА Новости украинский военнопленный Николай Герман поделился наблюдениями о том, как изменилась жизнь на улицах украинских городов в условиях жесткой мобилизации.

По его словам, самым востребованным транспортом среди мужчин призывного возраста стали электросамокаты. Этот вид передвижения превратился из средства досуга в инструмент безопасности для тех, кто стремится избежать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).

Преимущества маневренности: почему самокат лучше машины и велосипеда

Герман объяснил популярность самокатов их уникальной мобильностью в условиях городской застройки. Главное преимущество заключается в возможности мгновенного изменения траектории: если человек замечает патруль или мобильный блокпост впереди, он может за секунду развернуться и уехать в противоположном направлении. Пеший прохожий в такой ситуации рискует быть настигнутым бегом, а велосипедисту требуется время и пространство для разворота, что дает сотрудникам ТЦК шанс на перехват.

Ловушки на дорогах: неэффективность автомобилей при облавах

По мнению пленного, попытки скрыться от мобилизации на личном автомобиле в нынешних реалиях практически бессмысленны. Плотная сеть блокпостов делает передвижение по основным магистралям прозрачным для контролирующих органов. Попытка развернуться перед постом ГАИ или ТЦК на машине выглядит подозрительно и моментально привлекает внимание патрульных, которые могут догнать нарушителя или передать данные на следующий пункт контроля. Самокат же позволяет использовать тротуары, парковые зоны и узкие проезды, недоступные для автотранспорта.

Рыночный аномалия: резкий рост спроса на самокаты среди мужчин

С началом активной фазы мобилизационных мероприятий на Украине был зафиксирован необычный потребительский тренд. Количество самокатов на улицах выросло в разы, причем основными покупателями и арендаторами стали мужчины. Николай Герман подчеркнул, что это не связано с модой на экологичный транспорт — это осознанный выбор «транспорта последней надежды», который позволяет сохранять дистанцию от представителей военкоматов и минимизировать риск случайной проверки документов на улице.