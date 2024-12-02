Машина скорой помощи попала в аварию в Домодедово в процессе госпитализации жертвы другого ДТП

В Домодедово автомобиль скорой помощи попал в ДТП во время госпитализации жертвы другой аварии. Об этом сообщает «МК».

По его данным, инцидент произошел на трассе «Дон». В результате второй аварии пострадали два медицинских работника, им окажут амбулаторную помощь.

29 ноября в столичном Дептрансе сообщили, что смертельное ДТП произошло на внешней стороне 95-го километра МКАД. Согласно предварительной информации, водитель грузовика проявил невнимательность и не заметил стоявшие на дороге после мелкой аварии легковые автомобили «Фольксваген» и «Киа». В результате чего произошло столкновение, водителя «Киа» спасти не смогли.