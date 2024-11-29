Один погиб и трое пострадали в результате массового ДТП на МКАД

Как проинформировали в столичном Дептрансе, смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 29 ноября, на внешней стороне 95-го километра МКАД.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика проявил невнимательность и не заметил стоявшие на дороге после мелкой аварии легковые автомобили «Фольксваген» и «Киа». В результате чего произошло столкновение.

«В момент столкновения водитель „Киа“ был на заднем сиденье „Фольксвагена“ и составлял европротокол. От наезда грузовика он умер», — приводится в публикации.

Также сообщается о трех пострадавших в ходе инцидента. Сейчас в районе ДТП движение сильно затруднено, возник затор длинной в полтора километра. Сейчас полицейские на месте выясняют все причины произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Ранее в подмосковном Минтрансе призвали водителей быть внимательными рядом с крупногабаритным транспортом.