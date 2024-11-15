Машиностроительный завод за три месяца сдал более 500 тонн вторичных отходов

Ежегодно в России и в мире 15 ноября отмечается Международный день вторичной переработки.

Этот общественно значимый экологический праздник призван привлечь внимание людей к проблеме с бытовым мусором и промышленными отходами, а также показать, что многое сырье можно и нужно перерабатывать, превращая в вещи, которые снова будут служить человеку.

Свой вклад в улучшение экологической ситуации активно вносит и Машиностроительный завод. На заводе внедрена система обращения с отходами производства и потребления. Установлен порядок первичного сбора, накопления и вывоза отходов. Так, за 3 квартала 2024 года сдано на переработку более 547 тонн различных вторичных отходов, из них, более 500 тонн металлолома и 22 тонны макулатуры.

Привычка сортировать мусор прочно вошла и в повседневную жизнь некоторых работников АО «МСЗ».

В 2021 году в Подмосковье запустили программу по сбору вторсырья в рамках национального проекта «Экология». В Электростали стали появляться специальные экопункты - так называемые фандоматы -для сбора пластиковых бутылок, алюминиевой тары, одежды.

«Сбор вторичных отходов на переработку – это отличный способ внести свой вклад в охрану окружающей среды»,-сообщила пресс-служба АО «МСЗ».

Токен креатива (erid)

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