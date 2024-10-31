Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками водки и коньяка в Подмосковье

Машину двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян забросали бутылками из окна многоквартирного дома в Химках, спортсменка написала заявление в полицию. Об этом сообщают РИА Новости.

По ее словам, инцидент произошел накануне вечером.

«Из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком. Пострадала моя машина и автомобиль еще одной девушки, который находился рядом», — сказала Егорян.

Она добавила, что вторая пострадавшая также написала заявление. Спортсменка уточнила, что злоумышленники пока не найдены. По ее словам, они нанесли «достаточно большой» ущерб.

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