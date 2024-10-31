Прохожий обнаружил тело женщины в ручье в Подмосковье

В подмосковном Домодедово прохожий обнаружил в ручье тело женщины. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

По его данным, женщина была в гостях у своей подруги и пропала, когда направилась домой. Через несколько дней труп обнаружили на берегу ручья вблизи жилых домов. На место инцидента вызвали экстренные службы, по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре на складе удобрений в Долгопрудном.