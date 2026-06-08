Бассейн, мангал и кролики: как жильцы превратили двор жилого дома в личный курорт

В Заельцовском районе Новосибирска очевидцы засняли необычную картину. На зеленой территории у жилого дома появились сразу несколько атрибутов загородного отдыха: разборный бассейн, мангал для приготовления шашлыков и клетка с двумя пушистыми кроликами. Корреспондент издания Om1 Новосибирск зафиксировал происходящее на видео и разбирался в ситуации.

Кто сказал, что для полноценного отдыха нужно выезжать за город? Жители одного из дворов в Заельцовском районе решили опровергнуть это утверждение на практике. Прямо на общественной зеленой зоне неизвестные энтузиасты развернули настоящую рекреационную инфраструктуру.

Судя по кадрам, снятым корреспондентом Om1 Новосибирск, конструкция у новоиспеченных ландшафтных дизайнеров получилась основательной. В центре композиции расположился надувной или каркасный бассейн — очевидно, для водных процедур в жаркий день. Рядом оборудована зона барбекю: мангал установлен на видном месте, что намекает на регулярные посиделки с дымком. Чуть поодаль — клетка с двумя кроликами, которые, судя по всему, выполняют роль домашних питомцев и одновременно местной достопримечательности.

Видео быстро разлетелось по городским пабликам и вызвало неоднозначную реакцию. Одни комментаторы назвали происходящее примером здоровой соседской инициативы и нехватки цивилизованных мест для отдыха во дворах. Другие указали на возможные нарушения: размещение мангала вблизи жилых домов, самозахват общественной территории и вопрос гигиены при содержании животных в таком месте.

Официальных комментариев от управляющей компании или администрации района пока не поступало. Однако, по мнению юристов, опрошенных изданием, подобное обустройство может противоречить правилам благоустройства и противопожарным нормам. В частности, жарить шашлыки на газоне у многоэтажки разрешено далеко не всегда, а установка бассейна и клеток на общей земле требует согласия всех собственников.

Пока чиновники думают, а соседи спорят, новосибирский «курорт» продолжает функционировать. Останется ли летний райский уголок во дворе до конца сезона или его демонтируют, покажет время. Главное, что кролики, судя по всему, происходящим вполне довольны.

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