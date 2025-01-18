Маск дал пугающий прогноз для всего человечества

По мнению Илона Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, человечеству грозит вымирание из-за снижения рождаемости. Он выразил свою обеспокоенность по этому поводу на своей странице в социальной сети X.

Вот как предприниматель отреагировал на исследование, опубликованное в журнале Lancet, в котором прогнозируется значительное снижение рождаемости к концу XXI века.

В конце декабря 2023 года Немецкий фонд мирового населения обнародовал данные о том, что население нашей планеты в 2024 году увеличилось почти на 82 миллиона человек. По подсчетам организации, общая численность населения мира достигла 8 156 000 000 человек.

«Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет», — написал Маск.

Важно подчеркнуть, что подобные тревожные заявления от Макса не новы. В ноябре прошлого года он уже высказывал опасения относительно будущего европейского населения. Это произошло после того, как он ознакомился со статистикой по рождаемости в странах ЕС. Согласно этим данным, средний коэффициент фертильности в этих странах составляет от 1,16 до 1,79.