Маск лишил сотрудников многомиллионных премий

Американский предприниматель Илон Маск оставил сотрудников своей соцсети Х без положенных им премий на сумму в несколько миллионов долларов. Об этом сообщило местное издание New York Post .

Экс-сотрудник X Марк Шобингер рассказал журналистам, что работники должны были получить половину бонусов за 2022-й год в случае, если согласятся работать в X в первом квартале текущего года. Тем не менее, по словам Шобингера, деньги сотрудники так и не получили.

Около 2000 действующих и экс-работников компании подали коллективный иск на работодателя, в котором требуют выплатить им более $5 миллионов. Судом было принято решение о правомерности данного требования, потому что наличие премий были упомянуто в договорах, которые подписывали сотрудники при устройстве в компанию.

Юристы компании же заявили, что обещания о премиях были лишь в устной форме, что делает их неофициальными.