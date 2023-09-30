Маск назвал «тратой времени» традиционные западные СМИ

Об этом он заявил на собственной же площадке. Как говорится, «сам себя не похвалишь – никто не похвалит». Но его позиция, конечно же, имеет место быть. В любом случае, иногда эти же самые новости появляются в его соцсети именно из традиционных средств массовой информации. Но чаще, конечно, бывает наоборот.

Так или иначе, миллиардер признался, что больше не читает «пропаганду традиционных СМИ», поскольку она является пустой тратой времени и генератором печали. А что касается соцсети, которую он купил еще в 2022 году, то она гораздо более удобная, по мнению Илона Маска. Тем более, что ею пользуются эксперты мирового уровня. А при обсуждениях новостной повестки не обходится без доли юмора.