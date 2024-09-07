Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой

Маск на своей странице в соцсети X опубликовал картинку, на которой Камала Харрис изображена в образе куклы.

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск высмеял кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США.

На своей странице в соцсети X миллиардер опубликовал картинку, на которой человек сначала снимает с руки куклу в образе Джо Байдена, бросает ее в урну и надевает куклу в образе Камалы Харрис.

«Новая марионетка точно такая же, как и старая», - написал Маск. илон маскмаскмма

Илон Маск и ранее выражал антипатию к Камале Харрис. Так, недавно он обвинил кандидата в президенты США во лжи. Поводом для обвинений стала публикация Харрис на ее странице в соцсети, на которой было изображение с надписью о том, что если Дональд Трамп снова займет пост президента США, то он станет диктатором.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск нашел интересным высказывание Путина о смехе Камалы Харрис.

