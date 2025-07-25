Маск пообещал, что SpaceX устранит массовый сбой в работе Starlink на Украине

В социальной сети X Илон Маск, американский предприниматель и футуролог, сообщил, что компания SpaceX активно работает над устранением неполадок и восстановлением работоспособности системы Starlink.

Ранее украинский военный сообщил о неполадках в работе Starlink в зоне специальной военной операции по всей линии фронта. Позже выяснилось, что проблема затронула не только эту территорию, но и другие регионы мира.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой», — заявил Маск.

Он также заверил, что специалисты компании определят причину сбоя, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.