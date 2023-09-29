Маск попросил американские власти больше думать о собственных границах, а не украинских
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Белый дом озабочен помощью Украине, в то же самое время у него на границе с Мексикой есть большие проблемы.
Бизнесмен возмутился политикой администрации президента Соединенных Штатов.
«Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?», - написал он возмущенный пост в одной из социальных сетей.
Илон Маск регулярно привлекает внимание к проблеме иммиграции на южных рубежах Америки. Поток нелегальных въезжающих в страну не ослабевает, что создает большие проблемы и властям, и обществу.