Илон Маск проиграл суд по иску своего бывшего сотрудника

Инженер и предприниматель Илон Маск проиграл судебное дело, возбужденное бывшим работником Twitter (ныне X), касающееся неуплаты денежной компенсации после массовых увольнений в 2022 году. Об этом сообщил Bloomberg.

Арбитражный суд постановил, что сотрудник «получит полный пакет выходного пособия».

По словам стороны защиты, этот вердикт может оказаться полезным для других работников предприятия, не получивших выплаты при увольнении.

Уже 15 аналогичных дел прошли судебные разбирательства, и в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные решения в пользу истцов.

Ранее Маск оценил идею вводить тюремные сроки за неправильное обозначение гендера.