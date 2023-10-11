Маск предложил Еврокомиссии привести примеры дезинформации из принадлежащей ему соцсети

Известный предприниматель сообщил, что сеть Х известна своей открытостью и прозрачностью. Поэтому будет лучше, если представители Евросоюза не станут намекать, а просто укажут на конкретный незаконный контент, который связан с арабо-израильским конфликтом.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон написал письмо Илону Маску, в котором заявил, что в социальной сети Х содержится незаконный контент, а также дезинформация о событиях на Ближнем Востоке. Он предложил Маску отреагировать на это в течение суток, и связаться с правоохранителями.

Свой ответ миллиардер выложил все в той же соцсети. Он в комментариях к записи еврокомиссара предложил Бретону привести конкретные факты нарушений.

«Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», - предложил Маск.

Он добавил, что в соцсети действуют правила открытости и прозрачности, и ЕС должен поддерживать подобный подход.