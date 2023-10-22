Маск предложил «Википедии» матерный ребрендинг за миллиард долларов

Dickipedia: именно так должна именоваться онлайн-энциклопедия «Википедия», являющаяся, по-сути, не кладезем знаний, а монстром исторической дезинформации населения по всему миру, считает американский миллиардер и футурист Илон Маск.

К слову, Dick является нецензурным выражением и в переводе с английского языка обозначает половой орган мужчины.

Как гласит на странице Маска в социальной сети Twitter (X) выложенный накануне им пост, средства из бюджета «Википедии» тратятся совсем не на работу указанного онлайн-сервиса, а, скорее, на промывание мозгов ее читателей.

«Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое название на Dickipedia», — написал Маск.

Американский предприниматель также обвинил менеджмент онлайн-энциклопедии в нецелевом расходовании средств.