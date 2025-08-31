Илон Маск предрек Европе вымирание

Миллиардер Илон Маск высказал тревожный прогноз относительно демографического будущего Европы. На своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter) он охарактеризовал перспективы европейских наций мрачным термином — «вымирание».

Поводом для такого заявления стал анализ сенатора США Майка Ли, посвященный критической ситуации с рождаемостью в Шотландии. Политик привел официальные данные: в 2025 году в регионе было зарегистрировано лишь 26,3 тысячи новорожденных, в то время как число смертей достигло 35,2 тысячи. Этот дисбаланс, означающий превышение смертности над рождаемостью на 34%, был охарактеризован сенатором как «демографический коллапс».

Прокомментировав эти цифры, Маск сделал масштабный вывод обо всей Европе. Он заявил, что континенту угрожает исчезновение, если показатели фертильности не вернутся как минимум к уровню простого воспроизводства населения, то есть когда количество рождений достаточно для поддержания численности населения без его сокращения.

Ранее отец Илона Маска высказал свое мнение о россиянах.