Маск пригрозил блокировать в X всех, кто будет пропагандировать геноцид

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что все пользователи социальной сети X, публично выступающие в поддержку геноцида в любом его виде, будут подвергаться блокировке на платформе. Соответствующее заявление он сделал в своем посте в социальной сети, передает издание РИА Новости .

Там предприниматель предупредил, что блокировка ожидает любого пользователя, который пропагандирует геноцид какой-либо группы, подразумевая этническую.

Накануне Маск подвергся общественной критике за оставленный комментарий в собственной социальной сети. Один из пользователей платформы заявил в посте, что евреи пропагандируют ненависть в отношении белых людей, но требуют не проявлять ее в свою сторону. В комментариях под постом Маск выразил свое согласие с данным заявлением.