Маск прокомментировал список «своих задач» на обложке Time

Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое мнение о списке «задач» на обложке журнала Time, отметив, что он не имеет к нему непосредственного отношения. Тем не менее некоторые элементы в этом списке действительно необходимы миллиардеру для реализации своей глобальной цели — колонизации других планет.

Недавно журнал Time опубликовал обложку декабрьского выпуска после успешного избрания Дональда Трампа, за которого Маск голосовал. На ней размещена фотография предпринимателя и якобы его задачи или достижения.

Из всех пунктов списка лишь два еще не выполнены — сократить бюджетные расходы США на $2 трлн и отправиться на Марс.

В своем аккаунте в соцсетях он пояснил, что не давал интервью журналистам и что этот список не является его собственным.

Маск добавил, что его цель — сделать так, чтобы жизнь стала многопланетной, тем самым увеличив вероятность продолжительности существования разума.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, пригласит выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска на саммит, посвященный искусственному интеллекту, который пройдет в феврале 2025 года в Париже.