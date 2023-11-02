Маск согласился с мнением, что правительство Зеленского не сможет одержать победу

Миллиардер оставил свой пост под статьей Дэвида Сакса, рассматривающей перспективы текущего конфликта. В комментарии бизнесмен полностью согласился с автором.

Сакс в одной из соцсетей разобрал статью, ранее вышедшую в журнале Time. Он выразил солидарность с мнением, что Зеленский полностью оторвался от реальности.

«Неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией», - такие качества приписал украинскому президенту Дэвид Сакс.

Он добавил, что все это не позволит ВСУ одержать победу, поскольку цели, поставленные перед страной, нереалистичны. Илон Маск в своем комментарии признал правоту Сакса. Предприниматель написал, что все это верно, к его собственному сожалению.