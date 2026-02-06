Маск: «Власти могут использовать ИИ для подавления населения»

По мнению американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, главную опасность для безопасного прогресса в сфере искусственного интеллекта и робототехники представляют не частные компании, а государственные институты. Он убежден, что именно правительства, обладая доступом к передовым технологиям, могут использовать их для установления контроля и подавления граждан.

«Вероятно, самая большая опасность ИИ — или, возможно, самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути — это государство. Власти потенциально могут использовать ИИ и роботов для подавления населения. Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил Маск в беседе с блогерами Дваркешу Пателем и Джоном Коллисоном.

Примечательно, что бизнесмен косвенно поставил корпорации выше государств в вопросах этики, отметив, что коммерческий сектор нередко демонстрирует более высокие моральные стандарты, чем правительственные структуры.

Ранее Маск уже не раз высказывал тревогу по поводу нерегулируемого развития искусственного интеллекта, называя его потенциальной угрозой для цивилизации и сравнивая с вышедшим из-под контроля «демоном». Он последовательно выступает за внедрение четких правил и этических норм, которые обеспечат сохранение человеческого контроля над технологиями будущего.

