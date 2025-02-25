Хакеры запустили ИИ-порно с Трампом и Маском на экранах Минстроя США

В здании Министерства жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов Америки на всех экранах появилось изображение с искусственным интеллектом, на котором были запечатлены глава Белого дома Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Видеозапись мгновенно распространилась в интернете и стала вирусной.

Все произошло аккурат через неделю после того, как Дональд Трамп в своей социальной сети True Social объявил себя «королем», отменив плату за въезд в центр Нью-Йорка, в интернете появился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем президент якобы лижет ноги миллиардеру.

В социальных сетях появились предположения, что за атакой на систему могут стоять сотрудники ведомства, которые были недовольны планами Трампа по сокращению штата.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.